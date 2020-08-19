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Agenparl

Прыжки на точность отработали спортсмены-парашютисты в рамках 60-го Чемпионата России по парашютному спорту и соревнований на Кубок командующего ВДВ в Ульяновске

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 19 agosto 2020
19.08.2020 (08:33)

В ходе проходящего, в период с 10 по 20 августа на базе Ульяновского отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск 60-го чемпионата Воздушно-десантных войск и открытого чемпионата России по парашютному спорту впервые среди участников разыгрывается Кубок командующего Воздушно-десантных войск.

В рамках чемпионата завершилось 2-ое упражнение – индивидуальные и групповые прыжки на точность приземления, которые выполнялись на специальных парашютных системах типа «крыло», имеющих высокую степень управляемости, группами с высот от 900 до 1200 метров. Прыжки выполнялись на фиксируемую электронную систему диск, радиусом 16 сантиметров.

Спортсмен в серии из 8 прыжков должен показать минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром 2-3 сантиметра, мягкой и точной постановкой ноги в датчик.  

Впервые в этом году, в рамках чемпионата Воздушно-десантных войск разыгрывается Кубок командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова по парашютному спорту, как в индивидуальном, так и в командном зачете.

Всего более 120 спортсменов-парашютистов оспаривают звание лучших парашютистов России в составе 15 мужских и 5 женских команд, представляющих все соединения, воинские части Воздушно-десантных войск, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, Центра специальной парашютной подготовки ВДВ, Воздушно-космических сил, военных округов ВС РФ, ДОСААФ России и других организаций.

Среди участников чемпионата неоднократные чемпионы мира, Европы, России и Вооруженных Сил по парашютному спорту.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 21 августа. 

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308067@egNews

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