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Agenparl

Противолодочные силы Северного флота провели учение в Баренцевом море

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (17:59)

Противолодочные силы Северного флота провели учение по поиску подводных лодок условного противника в ближней морской зоне. В Баренцевом море действовал дежурный корабль – МПК «Снежногорск» и экипаж противолодочного самолёта Ил-38. Управление силами осуществлялось с регионального центра обороной штаба Северного флота.

Лётчики и моряки-противолодочники отработали взаимодействие и тактику поиска подводной лодки условного противника, а также организацию управления под единым командованием и действия по внезапным вводным.

Экипаж малого противолодочного корабля «Снежногорск» выполнил противолодочное маневрирование, отработку слаженности корабельных расчётов при поиске подводной лодки, слежению за ней, принуждению к всплытию и выполнению атаки подводного противника морским минно-торпедным оружием.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306161@egNews

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