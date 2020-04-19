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Agenparl

Противодиверсионные катера ТОФ решают учебные задачи по защите одного из корабельных пунктов базирования

by Redazione04

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (07:07)

В заливе Петра Великого экипажи противодиверсионных катеров Тихоокеанского флота решают учебные задачи по противодействию диверсионным силам и средствам условного противника в районе пунктов базирования флота.

В рамках учения на катерах серии «Грачонок» – «Юнармеец Приморья» и «П-377», отработаны практические действия экипажей, как в составе отряда, так и самостоятельно.

В ходе выполнения учебно-боевых задач моряки провели комплекс подготовительных и зачетных учебных стрельб, водолазные спуски и другие специальные мероприятия.

На охраняемой акватории с помощью современного радиоэлектронного оборудования тихоокеанцы отработали организацию контроля за водной поверхностью и подводной средой.

Также было выполнено практическое гранатометание с применением стационарного малогабаритного дистанционно-управляемого противодиверсионного гранатометного комплекса и ручных противодиверсионных гранатомётов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12236706@egNews

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