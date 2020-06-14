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Agenparl

Противодиверсионные катера Северного флота приступили к переходу в Санкт-Петербург по Беломорканалу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (22:30)

Противодиверсионные катера «Юнармеец Заполярья», «Юнармеец Беломорья» и «Валерий Федянин» приступили к переходу в Ленинградскую военно-морскую базу для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Они пройдут по системе Беломорканала по Карелии, через крупнейшие озёра Европы – Онежское и Ладожское – и войдут в Неву.

Ранее катера были отбуксированы из Кольского залива в Беломорск через Баренцево и Белое моря. Их буксировку обеспечили морские буксиры «Виктор Тихонов», «Анатолий Тарасов» и МБ-15.

Поисково-спасательное обеспечение перехода катеров в Баренцевом море выполнило спасательное буксирное судно «Памир», а в Белом море – спасательный буксир Беломорской военно-морской базы.

В назначенный срок противодиверсионные катера Северного флота прибудут в Ленинградскую военно-морскую базу и приступят к подготовке к Главному военно-морскому параду.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297286@egNews

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