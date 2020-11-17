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SENATO DELLA REPUBBLICA – INTERROGAZIONE N. 3-02028 SULLA SOMMINISTRAZIONE DI IDROSSICLOROCHINA NELLA…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 612 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 617 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 615 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 616 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 613 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 614 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 617 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 613 – XVIII LEGISLATURA – PRESENTAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO N. 612 – XVIII LEGISLATURA – ASSEGNAZIONE

Agenparl

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНЧЕСКУЮ ОЛИМПИАДУ «Я — ПРОФЕССИОНАЛ»

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mar 17 novembre 2020

«Я — профессионал» — это масштабные практико-ориентированные состязания, рассчитанные на учащихся бакалавриата, магистратуры и специалитета.

В 2020–2021 учебном году олимпиада пройдет в четвертый раз. Участники могут выбрать одно или несколько из 72 конкурсных направлений. Они охватывают гуманитарные, технические, естественно-научные и социально-экономические дисциплины.

Дипломантов «Я — профи» ждут призы:

  • льготы на поступление в ведущие российские вузы;
  • стажировки в крупных профильных компаниях;
  • денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Узнать об олимпиаде подробнее и зарегистрироваться можно на сайте. Регистрация продлится до 24 ноября.

С 27 ноября по 13 декабря пройдет отборочный онлайн-этап олимпиады. Все задания участники выполняют дистанционно. Полуфиналы и финалы состязаний по всем направлениям состоятся с середины февраля по конец апреля 2021 года. Итоги олимпиады будут подведены в мае 2021 года.

Партнеры олимпиады «Я — профессионал» — более 300 лидирующих компаний страны, в числе которых Сбербанк России, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Технический партнер олимпиады — компания «Яндекс».

За новостями олимпиады можно следить в социальных сетях:

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/17/11009/

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