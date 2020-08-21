venerdì, Agosto 21, 2020
Breaking News

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 385 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 377 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 281 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 384 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 355 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 282 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 280 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 283 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 371 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 360 DEFINITIVO –…

Agenparl

Приморье прошли тактические учения с мотострелковыми подразделениями ВВО

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 21 agosto 2020

21.08.2020 (07:53)

На общевойсковом полигоне «Сергеевский», мотострелковые, артиллерийские и специальные подразделения Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в тактическом учении с боевой стрельбой.

Военнослужащие в рамках учений провели боевую операцию по уничтожению условного противника. Усиленные танковым взводом мотострелки во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими подразделениями выполнили ряд задач по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника.

Мотостелки отработали ведение обороны, а затем переход в наступление, дальнейший захват и удержание ключевой высоты. Условный противник был уничтожен из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72,  152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», 120-мм минометных комплексов «Сани», гранатометов РПГ-7В и стрелкового оружия, а также  вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

В ходе учений применены новые формы и способы ведения боевых действий с учетом опыта полученного в современных войнах Вооруженными Силами Росссийской Федерации. На полигоне, для создания реальной боевой обстановки,  было задействовано  свыше 200 различных мишеней.

Также, поиск и обнаружение целей осуществлялось по средствам беспилотных летательных аппаратов БпЛА.

В тактическом учении приняло участие более 600 военнослужащих, и было задействовано порядка 100 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308615@egNews

Post collegati

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине готовятся к проведению военно-технического форума «Армия-2020»

Redazione

На площадках военно-технического форума «Армия-2020» в ВВО начались первые тренировки динамического показа возможностей боевой и специальной техники

Redazione

Международный военно-технический форум “АРМИЯ-2020” пройдёт в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края

Redazione

Приморье прошли тактические учения с мотострелковыми подразделениями ВВО

Redazione

В соединение связи Амурского объединения ВВО поступила партия радиорелейных станций

Redazione

Мотострелки ВВО при поддержке авиации и артиллерии уничтожили крупные силы условного противника в ходе масштабных учений на полигоне «Цугол»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More