Применение технологий искусственного интеллекта в медицине обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 09 maggio 2020 Интеграция системы охраны здоровья военнослужащих в Единый цифровой контур отечественного здравоохранения станет предметом профессиональной дискуссии на мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020». Эта тематика будет рассмотрена в рамках круглого стола, посвященного применению информационных технологий и искусственного интеллекта в медицине.

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12290985@egNews