sabato, Maggio 9, 2020
Breaking News

BRITISH GURKHAS AND UK GOVERNMENT RESCUE MISSION TO HELP STRANDED BRITS IN…

NEW REPORT EXAMINES THE MANIPULATION ECOSYSTEM OF TELEGRAM AND WHATSAPP

SILVIA ROMANO, DI MAIO: SILVIA È LIBERA

SILVIA ROMANO, CONTE: SILVIA È LIBERA, TI ASPETTIAMO IN ITALIA

SUD SUDAN, L’APPELLO DELLA CHIESA: SOLO UNITI SI VINCE IL VIRUS

MANIPULATION ECOSYSTEM OF SOCIAL MESSAGING PLATFORMS

PIRJO HONKASALO NOMINATED ARTS ACADEMICIAN

THE GOVERNMENT WILL RETURN TO WORK NORMALLY, BUT THE MORNING SESSIONS WILL…

L’APPELLO DELLA SCIENZIATA: IL VACCINO COVID 19 SIA DI DOMINIO PUBBLICO

ITALIAN AUTHORITIES BREAK UP TOBACCO SMUGGLING RING THANKS TO OLAF TIP-OFF

Agenparl

Применение технологий искусственного интеллекта в медицине обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 09 maggio 2020 Интеграция системы охраны здоровья военнослужащих в Единый цифровой контур отечественного здравоохранения станет предметом профессиональной дискуссии на мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020». Эта тематика будет рассмотрена в рамках круглого стола, посвященного применению информационных технологий и искусственного интеллекта в медицине.

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12290985@egNews

Post collegati

Применение технологий искусственного интеллекта в медицине обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

Redazione

Уникальный салют в расцветке российского триколора будет произведен в Москве 9 мая

Redazione

Первая колонна с российскими военнослужащими, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, совершает марш на аэродром города Вероны для убытия на Родину

Redazione

В Санкт-Петербурге командующий ЗВО почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Redazione

Командование Амурского объединения ВВО поздравило фронтовика с Днем Победы под мелодии военного оркестра

Redazione

«Сад Памяти» высадили военнослужащие ВВО в Чите

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More