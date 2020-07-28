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Agenparl

Приемная комиссия Пермского Политеха приглашает абитуриентов на прямой эфир

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mar 28 luglio 2020

Сегодня, 28 июля, в 16:00 пройдет прямой эфир для абитуриентов ПНИПУ в Instagram. Ответственный секретарь приемной комиссии Руслан Гарифзянов ответит на все интересующие вопросы о поступлении.

Узнать об особенностях приема в 2020 году, о том, как подать документы через личный кабинет, и получить информацию о перспективных направлениях вы сможете уже сегодня. Задать вопросы заранее можно под постом, чтобы специалист ответил на них в режиме онлайн.

Посмотреть прямой эфир можно будет только в Instagram Пермского Политеха. Подписывайтесь и присоединяйтесь!

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/07/28/10684/

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