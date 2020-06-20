Приемная кампания-2020 проходит в дистанционном формате

В субботу, 20 июня, стартовала приемная кампания Самарского университета им. Королева. В этом году университет примет на обучение по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры более 5 тысяч человек. В соответствии с контрольными цифрами приема на обучение за счет бюджетных ассигнований в университет будут зачислены 2473 абитуриента, из них 1366 – на направления бакалавриата, 352 – на направления специалитета и 755 – на направления магистратуры.

«Главная особенность приемной кампании 2020 года – дистанционный формат. Все процедуры – от подачи документов до зачисления – будут осуществляться в личном кабинете абитуриента на сайте университета», – говорит начальник управления формирования и сопровождения контингента университета Сергей Горяинов.

Самарский университет в 2020 году ведет прием на 196 образовательных программ, которые охватывают широкий спектр направлений подготовки: аэрокосмические технологии, двигателестроение, современные методы обработки информации, фотоника, материаловедение, металлургию, а также фундаментальные технические и естественные науки. Кроме того, университет реализует образовательные и исследовательские программы социально-гуманитарной направленности, включая правоведение, юриспруденцию, экономику, менеджмент, лингвистику, психологию, исторические и социальные науки.

Срок завершение приема документов от лиц, поступающих на направления бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ на бюджет – 18 августа 2020 года. Подробную схему поступления, а также сроки проведения вступительных испытаний на направления бакалавриата, специалитета и магистратуры с указанием важнейших дат можно найти здесь (https://ssau.ru/priem).

Абитуриенты при поступлении в Самарский университет могут получить до 10 дополнительных баллов к сумме своих результатов ЕГЭ благодаря учету индивидуальных достижений: аттестат о среднем общем образовании с отличием, наличие статуса победителя и (или) призера олимпиады, конференции и иных интеллектуальных конкурсов, проводимых Самарским университетом, наличие статуса лауреата Самарской научно-образовательной программы «Взлет», наличие статуса финалиста Всероссийских конкурсов юных инженеров-исследователей «Спутник», юных исследователей «Универсум» и других. Подробная информация об учете индивидуальных достижений собрана на странице (https://ssau.ru/files/priem_doc/bachelor/2020/individ_dostizh_2020.pdf) на сайте университета.

Стоит отметить, что в Самарском университет для абитуриентов, которые не смогут поступить на бюджет, предоставляется широкая система скидок на контрактную основу (https://ssau.ru/priem/bachelor/commerce).

В этом году в университете, как и всегда, ждут абитуриентов из-за рубежа. Сейчас здесь образование получает почти 1000 иностранных обучающихся из 73 стран ближнего и дальнего зарубежья: Германии, Франции, Колумбии, Аргентины, Эквадора, Китая, Бразилии, Индии, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и других. Иностранные абитуриенты подают документы и проходят вступительные испытания также в дистанционном формате с помощью электронной информационной системы университета.

Ниже приводятся наиболее часто задаваемые абитуриентами вопросы и ответы на них:

Сроки проведения приемной кампании 2020 года

Прием документов начинается с 20 июня. Подавать документы в университет можно сразу после получения аттестата или другого документа об образовании до сдачи ЕГЭ. Когда результаты экзаменов будут известны, они автоматически будут подгружаться из Федеральной базы свидетельств и отображаться в рейтинге.

Сколько всего бюджетных мест в 2020 году на бакалавриате, специалитете и в магистратуре?

2473 бюджетных места

Нужна ли электронная цифровая подпись при подаче документов?

Нет

Как на сайте университета искать личный кабинет абитуриента? Когда он будет доступен?

Он будет доступен на сайте с 20 июня, инструкция по работе с кабинетом абитуриента будет размещена на сайте в разделе «Абитуриенту».

Какие документы необходимо загрузить в личный кабинет? Есть ли требования к файлам?

Документ, удостоверяющий личность – скан-копия паспорта, Документ государственного образца об образовании – скан-копия аттестата, Согласие на обработку персональных данных, Заявление (формируется в личном кабинете абитуриента), Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при их наличии), Документы, подтверждающие льготы (при их наличии)

*Все документы должны быть представлены в электронном виде с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов в формате pdf, jpg, png, doc, rtf, zip, rar.

Нужна ли медицинская справка при подаче документов?

Нет.

Нужно ли заверять копии для подачи документов?

Нет.

До какого числа нужно подать оригинал документов?

Оригинал нужно будет предоставить в течение года после зачисления.

Что требуется, чтобы быть зачисленным?

Нужно подать согласие на зачисление не позднее дня завершения приема документов. Для зачисления на обучение оригинал не требуется.

Каковы вступительные испытания в 2020 году? Нужно ли проходить вступительные испытания, если сдавал ЕГЭ?

Если вы сдавали ЕГЭ в 2020 году, сдавать вступительные испытания не требуется. Если вы относитесь к категории лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний Самарского университета, перечень находится здесь (https://ssau.ru/priem/bachelor/test/vi).

На сколько направлений можно подать документы?

На 3 направления подготовки в 5 университетов

Как будут организованы экзамены для иностранных абитуриентов?

Все абитуриенты, включая иностранных, будут поступать дистанционно.

Как будет организован прием документов для тех, кто имеет среднее профессиональное образование?

В дистанционном формате.

Предоставляется ли иногородним студентам общежитие?

Да, по наличию мест. В первую очередь студентам, обучающимся на бюджетной основе очной формы обучения.

Как получить консультацию по выбору той или иной специальности у преподавателей университета и сотрудников приемной комиссии?

Горячая линия по номеру 8 800 550 34 35, в группе в Vk (ссылка https://vk.com/priemssau ), также на сайте университета указана контактная информация всех представителей направлений подготовки..