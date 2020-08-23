Приветственное слово главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Н.А.Евменова к участникам и посетителям Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (22:33)

В период с 23 по 29 августа 2020 года Военно-Морской Флот принимает участие в VI Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020», который состоится на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Впервые в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» создан кластер Военно-Морского Флота. В нем будут представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для Военно-Морского Флота.

Среди основных составляющих кластера ВМФ стоит отметить статическую экспозицию образцов вооружения, военной и специальной техники ВМФ, динамический показ натурных образцов вооружения, военной и специальной техники ВМФ, стенды предприятий оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающих вооружение, военную и специальную технику в интересах Военно-Морского Флота, а также научно-деловую программу по тематике развития Военно-Морского Флота и стенд Главного командования ВМФ (павильон «С»).

В тематических зонах будут представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, новые и перспективные образцы морского подводного и ракетно-артиллерийского вооружения.

Экспозиция Центра Русского географического общества при Главном командовании Военно-Морского Флота будет посвящена освоению Арктики и экспедиции исследовательского судна «Адмирал Владимирский» в Антарктиду в 2019-2020 гг. Кроме того, Русским географическим обществом представлены выставка и демонстрация на ТВ-экране видеороликов о совместных экспедициях Военно-Морского Флота и Русского географического общества.

В павильоне «С» размещены 18 стендов (общей площадью 1384 кв. м), представляющих новейшие разработки для Военно-Морского Флота.

Хочется отметить динамический показ, в рамках которого спланирована высадка разведывательной группы специального назначения из вертолёта и ее действия в едином тактическом замысле применительно к условиям современного общевойскового боя с показом огневых, маневренных и других возможностей на водной преграде на озере Комсомольское полигона «Алабино».

Уверен, что участие Военно-Морского Флота в Международном военно-техническом форуме в 2020 году станет зрелищным и запоминающимся для всех гостей.

К списку новостей

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309244@egNews