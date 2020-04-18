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Agenparl

Преподавательский состав Военной академии ВКО осваивает новейших комплекс ПВО С-350 «Витязь»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 aprile 2020

19.04.2020 (01:00)

В учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны им. Г.К.Жукова проводится комплекс мероприятий по освоению преподавательским составом зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» и подготовке учебно-материальной базы к обучению военных специалистов.

Первый комплект новейшей ЗРС С-350 был поставлен в учебный центр в начале 2020 года. Именно там будет организована переподготовка личного состава частей, которым предстоит плановое перевооружение. 

Возможности системы С-350 позволяют эффективно бороться со всеми типами воздушных целей, особенно крылатыми ракетами.

Основными особенностями системы являются: всеракурсность и повышенная огневая производительность (за счет применения зенитных управляемых ракет с активной головкой самонаведения); увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в 4 раза больше чем в зенитной ракетной системе С-400); повышенная живучесть (за счет применения в составе дивизиона
2-3 многофункциональных радиолокаторов).

В рамках Государственной программы вооружения в ближайшее время спланирована поставка комплексов С-350 в воинские части Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота, что позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны в 4 раза.

Справочно:

С-350 «Витязь» – это новейшая мобильная, многоканальная зенитная ракетная система средней дальности, разработанная концерном ВКО «Алмаз-Антей» для зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России. Система предназначена для защиты важнейших государственных , административных, промышленных , военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287321@egNews

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