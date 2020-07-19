Представительство Минобороны России завершило архивно-исследовательские работы на мемориальном комплексе в г. Брно, Чешской Республики.

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19.07.2020 (22:10)

Представительство Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы при Посольстве России в Чехии завершило архивно-исследовательские и ремонтно-восстановительные работы на мемориальном комплексе центрального кладбища г. Брно Южноморавского края Чешской Республики.

Благодаря совместной работе Представительства, магистрата г. Брно, военно-исторического поискового объединения учащихся школы при Посольстве России в Чехии, Клуба молодёжной и детской дипломатии г. Прага, неравнодушных российских и чешских поисковиков удалось установить 1715 новых имен, ранее учтенных, как неизвестные. На 3163 человека удалось уточнить дополнительные персональные данные, позволяющие идентифицировать погибшего. Из них родившихся в Армянской ССР – 20, Азербайджанской ССР -25, Белорусской ССР – 50, Грузинской ССР – 30, Казахской ССР – 53, Молдавской ССР – 42, Украинской ССР – 986.

Поиск имен основывался на кропотливом изучении и сопоставлении большого количества архивных документов официального происхождения. В процессе работы было установлено, что из нескольких первичных мест захоронения было организованно перезахоронение сразу на несколько крупных воинских кладбищ городов Брно, Оржехов, Густопече, Годонин. На настоящий момент имена 165 красноармейцев остаются неизвестными.

Дополнительные сведения появятся после проведения комплексной архивно-исследовательской работы по установлению имен и судеб погибших при Братиславско-Брновской наступательной операции и завершения актуализации паспортов воинских захоронений в н.п. Густопече и Годонин. Данная работа запланирована на 2020-2021 гг.

В ходе ремонтно-восстановительных работ на почётном воинском захоронении произведена установка 28 мемориальных плит с именами 3108 погибших красноармейцев, обновлены надписи с уточненными именами на урнах с прахом погибших красноармейцев, а также надписи на всех мемориальных плитах.

Установлен обелиск Герою СССР гвардии младшему лейтенанту Миронову Павлу Андреевичу, погибшему 26 апреля 1945 г.

при освобождении города.

Ремонт выполнен на средства Российской Федерации.

Торжественное открытие мемориальных плит будет приурочено к дате окончания Второй мировой войны и состоится при участии дипломатических миссий стран СНГ, администрации края, а также ветеранских и общественных организаций.

Справочная информация: На мемориальном комплексе в г. Брно погребено 3668 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении города и близлежащих населенных пунктов. Воинское захоронение состоит из 20 одиночных могил, 290 урн и трех братских захоронений офицеров, рядового и сержантского состава, останки которых были перезахоронены из 230 мест г. Брно и населенных пунктов Южной Моравии. На сегодняшний момент известны имена 3503 воинов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302916@egNews