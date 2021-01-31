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Agenparl

Представительница Бологовского соединения РВСН лидирует в конкурсе «Мисс «Красная звезда»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (22:27)

Военнослужащая Бологовского ракетного соединения Елена Толстова лидирует во  Всероссийском творческом фотоконкурсе «Мисс «Красная звезда».

Вдохновившись победой представительницы РВСН по результатам прошлого года, Елена в сентябре 2020 года отправила свою фотографию и по промежуточным итогам зрительского голосования уверенно закрепилась в числе претендентов на победу.

Еженедельно с начала голосования конкурсная комиссия по мере поступления отбирала один из снимков, отвечающих предъявляемым требованиям, и предлагала его для публикации в газете. В конце каждого месяца фотографии четырёх участниц выставлялись на сайте газеты «Красная звезда».

Елена Толстова проходит службу в РВСН с 2014 года, имеет первый спортивный разряд по лёгкой атлетике, метко стреляет из различного оружия и показывает высокие результаты в специальной подготовке.

Ранее в Серпуховском филиале Военной академии РВСН состоялась церемония награждения лейтенанта Кристины Заворотной — самой красивой девушки в Вооружённых Силах РФ, проходящей службу в учебном заведении.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341676@egNews

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