Представители академий Следственного комитета впервые приняли участие во встрече Президента России с выпускниками военных вузов

(AGENPARL) – MOSCOW mar 21 giugno 2022

В Большом Кремлёвском дворце Президент России Владимир Владимирович Путин встретился с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений. Впервые наряду с представителями Минобороны, МЧС, ФСБ, МВД, ФСИН, ФСО и Росгвардии в мероприятии приняли участие выпускники академий Следственного комитета России.

На встрече с главой государства присутствовали Министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу, Директор службы внешней разведки РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин, Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин и его заместитель Сергей Николаевич Горяйнов, а также и.о. ректора Московской академии СК России Алексей Александрович Бессонов.

Президент России обратился к присутствующим со словами поздравления и напутствия. «Хочу тепло поприветствовать присутствующих здесь офицеров, которые вскоре вольются в ряды сотрудников ФСБ и МВД, Росгвардии и МЧС, ФСО, Следственного комитета и ФСИН». В.В. Путин подчеркнул, что главными задачами остаются защита законных прав и свобод граждан России, беспощадная борьба с террористической и экстремистской угрозами, с преступностью и коррупцией. «Уверен, что будете действовать системно и наступательно, служить для коллег и подчинённых образцом порядочности и профессионализма», – отметил глава государства, добавив, что ребятам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплочённости и патриотизма, которые всегда служили надёжной опорой армии и флота.

Всего в Кремль были приглашены более 500 выпускников ведомственных вузов, завершивших обучение с отличием и золотой медалью, а также руководящий и профессорско-преподавательский. Среди приглашенных – 15 лучших выпускников Московской и Санкт-Петербургской академий СК России. Это молодые люди и девушки, которые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны во время учебы, проявили лидерские качества, активно участвовали в общественной и спортивной студенческой жизни, в добровольческом движении, выполняли обязанности общественных помощников следователей. Многие из них уже со студенческой скамьи являются авторами научных публикаций в авторитетных изданиях.

Выпускники академий СК России выразили единое мнение, что участие в данном мероприятии – большая честь и доверие со стороны руководства страны и Следственного комитета. Они уже назначены на должности следователей и после непродолжительного отпуска приступят к выполнению служебных обязанностей. Ребята подчеркнули, что «руководством страны и Следственного комитета возлагаются большая надежда и ответственность на молодых офицеров. Каждый из нас приложит все усилия для того, чтобы твердо и уверенно стоять на защите интересов Российской Федерации и ее граждан. Выпускники академий Следственного комитета, начинающие службу в этот нелегкий исторический период, будут безупречно выполнять все поставленные руководством ведомства задачи, принципиально реагируя на любое нарушение закона».

Выпускники академий СК России также отметили, что благодаря полученному образованию они стали сильными, сплоченными и хорошо осознают всю важность своей миссии, а полученные знания обязательно пригодятся им в профессиональной деятельности. Выдающиеся успехи выпускников академий СК России в обучении, активное участие в научно-исследовательской работе, спортивной, культурно-массовой и волонтерской деятельности отмечены стипендиями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ведомственными стипендиями имени В.В. Найденова. В академиях также большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию ребят, их творческому развитию. Наши выпускники нацелены на честную и верную службу принципам закона и справедливости.

Fonte/Source: https://sledcom.ru/news/item/1699267/