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Agenparl

Праздничный салют в честь Дня Военно-Морского Флота прошел во Владивостоке

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (19:30)

Праздничный артиллерийский салют в День Военно-Морского Флота России прошел во Владивостоке над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной. Проведение салюта обеспечило подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. В честь профессионального праздника военных моряков прозвучало тридцать артиллерийских залпов. Запуск фейерверочных выстрелов производился салютными установками 2А-85 с позиции у военно-исторического музея «Владивостокская крепость».

Для звукового сопровождения фейерверка с площадки в районе мыса Боброва действовали 2 гаубицы Д-30. Еще один фейерверк в честь Дня ВМФ, но уже над акваторией бухты Золотой Рог, в качестве подарка морякам Тихоокеанского флота и жителям Владивостока был проведен при поддержке Правительства Приморского края.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304042@egNews

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