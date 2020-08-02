Праздничный митинг прошёл в дальневосточном гарнизоне дальней авиации «Украинка»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020
02.08.2020 (02:00)
В дальневосточном авиационном соединении Дальней авиации в Амурской области состоялся праздничный митинг, посвященный пятой годовщине образования нового вида войск ВС РФ – Воздушно-космических сил.
Праздничный митинг проходил под руководством ВрИО командира авиационного соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.
В мероприятии приняли участие военнослужащие подразделений частей, дислоцированных в гарнизоне «Украинка».
Вместе с празднованием дня ВКС, стартовал месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
Основными задачами которого является обеспечение примерности командного состава войсковых частей разного ранга перед подчиненным личным составом, поддержание уставного порядка и укреплению воинской дисциплины, а также повышение эффективности правового воспитания военнослужащих.
Мероприятия месячника продлятся в течении календарного месяца и включат в себя проведение дней правовых знаний, проведение собраний военнослужащих, посещение исторического музея войсковой части, а также оказание помощи различного характера военнослужащим по контракту и призыву начавшим службу в войсковых частях соединения в 2020 году.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304937@egNews