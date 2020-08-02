domenica, Agosto 2, 2020
Breaking News

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

TRAVEL UPDATE

REDUCING DATA COSTS WITHOUT JEOPARDIZING GROWTH

INSIGHTS ON RACIAL AND ETHNIC HEALTH INEQUITY IN THE CONTEXT OF COVID-19

FASE 3: SQUERI (FI), DISTANZIAMENTO TRENI? GOVERNO INSEGUE VISIBILITà

LA TRISTE EREDITA’ DI “AGENTE ARANCIO” IL DISSECCANTE USATO DAGLI AMERICANI DURANTE…

GOVERNO, SALVINI: A CREARE SFIDUCIA E A DANNEGGIARE L’ITALIA È CONTE

UE-VIETNAM: FASSINO (PD), ACCORDO COMMERCIALE IN VIGORE DA OGGI, LA STRADA PER…

Agenparl

Праздничный митинг прошёл в дальневосточном гарнизоне дальней авиации «Украинка»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (02:00)

В дальневосточном авиационном соединении Дальней авиации в Амурской области состоялся праздничный митинг, посвященный пятой годовщине образования нового вида войск ВС РФ – Воздушно-космических сил.

Праздничный митинг проходил под руководством ВрИО командира авиационного соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.

В мероприятии приняли участие военнослужащие подразделений частей, дислоцированных в гарнизоне «Украинка».

Вместе с празднованием дня ВКС, стартовал месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Основными задачами которого является обеспечение примерности командного состава войсковых частей разного ранга перед подчиненным личным составом, поддержание уставного порядка и укреплению воинской дисциплины, а также повышение эффективности правового воспитания военнослужащих.

Мероприятия месячника продлятся в течении календарного месяца и включат в себя проведение дней правовых знаний, проведение собраний военнослужащих, посещение исторического музея войсковой части, а также оказание помощи различного характера военнослужащим по контракту и призыву начавшим службу в войсковых частях соединения в 2020 году.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304937@egNews

Post collegati

Праздничный митинг прошёл в дальневосточном гарнизоне дальней авиации «Украинка»

Redazione

Военнослужащие Энгельсского соединения Дальней авиации сдают плановую проверку по физической подготовленности

Redazione

Командующий Воздушно-десантными войсками поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ с 90-й годовщиной образования войск

Redazione

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

Redazione

Гимн Тыла исполнил православный хор инженерных войск в Главном храме Вооружённых сил России

Redazione

В Военно-морском политехническом институте прошло практическое занятие на передвижной радиолокационной станции «Мыс-М»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More