sabato, Luglio 11, 2020
Breaking News

COMUNICATO: COMMISSIONE AFFARI SOCIALI, AUDIZIONI SU SITUAZIONE PAZIENTI ONCOLOGICI – MARTEDì ALLE…

COMUNICATO: COMMISSIONE BANCHE, AUDIZIONE PRESIDENTE CONSOB – MARTEDì ALLE 14.30 DIRETTA WEBTV

COMUNICATO: COMITATO ITALIANI NEL MONDO, AUDIZIONI SU ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE – MARTEDì…

WWW.MIUR.GOV.IT – “SCUOLA, PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE AL BANDO DEL…

HEBDOMADA PAPAE: IL GR IN LATINO DELL’11 LUGLIO

SANTA SOFIA, SALVINI: LA PREPOTENZA DI UN CERTO ISLAM È INCOMPATIBILE CON…

SARà PROCLAMATA BEATA LA LAICA CALABRESE MARIA ANTONIA SAMà

SUL RECOVERY FUND, UE ANCORA DIVISA IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO

AGENDA STAMPA – LEGALITà, PER MILLE STUDENTI CAMPI ESTIVI NEI BENI CONFISCATI…

IMMIGRAZIONE, SALVINI: IN DIECI GIORNI GIÀ SUPERATI GLI SBARCHI REGISTRATI IN TUTTO…

Agenparl
Image default
Home » По просьбе руководства Республики Крым Министерство обороны Российской Федерации свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилище.

По просьбе руководства Республики Крым Министерство обороны Российской Федерации свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилище.

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (13:24)

Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов приступили к выполнению задач по прокладке трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым.

Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольские трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяженностью более 60 километров.

К выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

Сегодня в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами.

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301447@egNews

Post collegati

По просьбе руководства Республики Крым Министерство обороны Российской Федерации свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилище.

Redazione

В Камышинском отдельном гвардейском соединении ВДВ почтили память генерала армии Дмитрия Семеновича Сухорукова

Redazione

Офицеры управления Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия

Redazione

Около 200 тонн мусора собрали военные экологи ЦВО на полуострове Ямал

Redazione

Мотострелков проверили на стрессоустойчивость под Самарой

Redazione

Экипажи палубных вертолетов Балтийского флота отработали учебное бомбометание и поиск подводной лодки в море

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More