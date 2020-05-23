sabato, Maggio 23, 2020
Breaking News

LETTERS ON COVID-19 PLANNING AND COORDINATION

HEBDOMADA PAPAE: IL GR IN LATINO DEL 23 MAGGIO

CS_AZZOLINA CONTATTA DIRIGENTE SCUOLA VANDALIZZATA

L’AMERICA LATINA, NUOVO EPICENTRO DELLA PANDEMIA

TRANSPORT SECRETARY ANNOUNCES NEW MEASURES TO “KEEP PASSENGERS SAFE NOW AND LEVEL…

I MUSEI VATICANI E LE VILLE PONTIFICIE RIAPRONO AL PUBBLICO

DL RILANCIO: MANDELLI (FI), C’è GUERRA IDEOLOGICA A PROFESSIONISTI

CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA E BCE, AUDIZIONE MINISTRO AMENDOLA – MARTEDì ALLE 15…

MISURE EMERGENZA DA COVID-19 – AUDIZIONE MINISTRO GUALTIERI – MARTEDì ALLE 9.30…

PRECISAZIONE CONSIP SU VICENDA FORNITURA GUANTI MONOUSO

Agenparl
Image default
Home » Почти 130 единиц современной техники поступило в войска ЮВО в мае текущего года

Почти 130 единиц современной техники поступило в войска ЮВО в мае текущего года

by Redazione01

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020

23.05.2020 (13:47)

Почти 130 единиц современной техники поступило в войска Южного военного округа (ЮВО) в мае текущего года.

В рамках перевооружения войск ЮВО продолжаются поставки в соединения и воинские части современных образцов автомобильной техники и артиллерийских комплексов.

В общевойсковые объединения, части береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа ЮВО в текущем месяце с заводов-изготовителей страны поступило почти 130 единиц современной автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы и др. специальной техники.

В частности на вооружение поступили бронированные и небронированные автомобили, возимые гаубицы, пожарные цистерны, полевые самоходные бани, а также медицинские модули.

С начала года в войска ЮВО поставлено более 300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволит довести долю современных образцов в 2020 году до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 11 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293834@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More