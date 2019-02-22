22 Febbraio 2019
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Поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания

by Redazione Redazione00

(AGENPARL) – Moscow, ven 22 febbraio 2019

Дмитрий
Медведев провёл встречу 12
февраля 2019 года. По итогам приняты, в частности, следующие решения и
даны поручения (резолюция от 19 февраля 2019 года № ДМ-П):

Первому
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов
Российской Федерации А.Г.Силуанову проанализировать соглашения,
заключенные с субъектами Российской Федерации в отношении субсидий из
федерального бюджета, предоставляемых в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов, в части
соблюдения предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и представить доклад по указанному вопросу.

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Первому
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов
Российской Федерации А.Г.Силуанову ускорить работу по внесению изменений,
предусматривающих усиление ответственности должностных лиц субъектов Российской
Федерации за нарушение финансовой дисциплины.

Срок
– до 3 июня 2019 года.

Первому
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов
Российской Федерации А.Г.Силуанову, Минобороны России при формировании
федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
дополнительно проработать вопрос о выделении дополнительных бюджетных
ассигнований на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих.

Срок
– до 1 августа 2019 года.

Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации М.А.Акимову представить
предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования
пассажирских авиаперевозок.

Срок
– до 20 марта 2019 года.

Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой проработать
дополнительно совместно с Советом Федерации проект федерального закона «Об
основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации»,
подготовленный рабочей группой Совета Федерации, с учетом предоставляемых
многодетным семьям в настоящее время мер социальной поддержки, гарантий и
компенсаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой подготовить
решение Правительства Российской Федерации относительно единого
государственного регулирования оборота и потребления никотинсодержащей
продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми
способами.

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой рассмотреть
целесообразность внесения в законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих передачу на федеральный уровень полномочий по организации
обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами
лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, а
также об осуществлении мониторинга цен на указанные лекарственные препараты.

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой представить
предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации,
предусматривающих совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой
воды и о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за
качеством данной продукции.

Срок
– до 12 апреля 2019 года.

Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец с учетом
имеющихся поручений представить предложения о выделении дополнительных
бюджетных ассигнований из федерального бюджета в 2020 году на реконструкцию,
ремонт и оснащение региональных и городских театров, в том числе детских, в
первоочередном порядке нуждающихся в реконструкции и ремонте.

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации В.Л.Мутко с учетом
имеющихся поручений при участии Банка России дополнительно проработать вопрос
об установлении критериев отнесения многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости к объектам, строительство которых не подлежит финансированию с 1
июля 2019 года с использованием счетов эскроу, с учетом степени готовности
таких объектов и количества заключенных договоров участия в долевом
строительстве и представить доклад по данному вопросу.

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Минприроды
России,
Минюсту России, Минэкономразвития России, Минфину России:


представить предложения об организации работы по подготовке новой редакции Лесного
кодекса Российской Федерации с указанием сроков выполнения работ, ответственных
исполнителей, а также с учетом необходимости проведения общественного
обсуждения проекта кодекса;


продолжить работу в соответствии с ранее данными поручениями в части усиления
контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке, а
также перехода к электронной маркировке древесины.

Срок
– до 20 мая 2019 года.

Минфину России представить
предложения по вопросу о целесообразности освобождения от налога на добавленную
стоимость услуг по реализации драгоценных металлов физическим лицам без
соблюдения условия их хранения в сертифицированных хранилищах.

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Минсельхозу
России,
Минэкономразвития России, Роспатенту, Минобрнауки России представить в
Правительство Российской Федерации предложения по развитию отечественной
селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, обратив особое внимание
на снижение зависимости от импортного семенного материала, а также на
совершенствование механизма защиты интеллектуальной собственности в сфере
селекции и семеноводства.

Срок
– до 16 мая 2019 года.

Минфину России, Минкультуры
России подготовить предложения об оказании поддержки за счет средств
федерального бюджета мероприятий международного гуманитарного Ливадийского
форума, проводимых в рамках фестиваля «Великое русское слово».

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Минэкономразвития
России,
Минюсту России проработать предложения по разработке типового соглашения об
утверждении границ между субъектами Российской Федерации.

Срок
– до 1 апреля 2019 г.

Минприроды
России,
Минюсту России, ФСИН России совместно с субъектами Российской Федерации
проработать вопрос о целесообразности включения объектов по переработке
отходов, находящихся в учреждениях ФСИН России, в территориальные схемы в
области обращения с отходами.

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Минюсту России, МВД России,
Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на
использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и внести соответствующие предложения с
учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных
источниках финансирования.

Срок
– до 1 апреля 2019 года.

Fonte/Source: http://government.ru/orders/selection/401/35810/

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