(AGENPARL) – Moscow, ven 22 febbraio 2019

Дмитрий

Медведев провёл встречу 12

февраля 2019 года. По итогам приняты, в частности, следующие решения и

даны поручения (резолюция от 19 февраля 2019 года № ДМ-П):

Первому

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов

Российской Федерации А.Г.Силуанову проанализировать соглашения,

заключенные с субъектами Российской Федерации в отношении субсидий из

федерального бюджета, предоставляемых в целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации

национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов, в части

соблюдения предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов

Российской Федерации и представить доклад по указанному вопросу.

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Первому

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов

Российской Федерации А.Г.Силуанову ускорить работу по внесению изменений,

предусматривающих усиление ответственности должностных лиц субъектов Российской

Федерации за нарушение финансовой дисциплины.

Срок

– до 3 июня 2019 года.

Первому

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов

Российской Федерации А.Г.Силуанову, Минобороны России при формировании

федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

дополнительно проработать вопрос о выделении дополнительных бюджетных

ассигнований на функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного

обеспечения военнослужащих.

Срок

– до 1 августа 2019 года.

Заместителю

Председателя Правительства Российской Федерации М.А.Акимову представить

предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования

пассажирских авиаперевозок.

Срок

– до 20 марта 2019 года.

Заместителю

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой проработать

дополнительно совместно с Советом Федерации проект федерального закона «Об

основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации»,

подготовленный рабочей группой Совета Федерации, с учетом предоставляемых

многодетным семьям в настоящее время мер социальной поддержки, гарантий и

компенсаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Заместителю

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой подготовить

решение Правительства Российской Федерации относительно единого

государственного регулирования оборота и потребления никотинсодержащей

продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми

способами.

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Заместителю

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой рассмотреть

целесообразность внесения в законодательство Российской Федерации изменений,

предусматривающих передачу на федеральный уровень полномочий по организации

обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами

лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,

приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, а

также об осуществлении мониторинга цен на указанные лекарственные препараты.

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Заместителю

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой представить

предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации,

предусматривающих совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой

воды и о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю (надзору) за

качеством данной продукции.

Срок

– до 12 апреля 2019 года.

Заместителю

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец с учетом

имеющихся поручений представить предложения о выделении дополнительных

бюджетных ассигнований из федерального бюджета в 2020 году на реконструкцию,

ремонт и оснащение региональных и городских театров, в том числе детских, в

первоочередном порядке нуждающихся в реконструкции и ремонте.

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Заместителю

Председателя Правительства Российской Федерации В.Л.Мутко с учетом

имеющихся поручений при участии Банка России дополнительно проработать вопрос

об установлении критериев отнесения многоквартирного дома и (или) иного объекта

недвижимости к объектам, строительство которых не подлежит финансированию с 1

июля 2019 года с использованием счетов эскроу, с учетом степени готовности

таких объектов и количества заключенных договоров участия в долевом

строительстве и представить доклад по данному вопросу.

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Минприроды

России,

Минюсту России, Минэкономразвития России, Минфину России:

–

представить предложения об организации работы по подготовке новой редакции Лесного

кодекса Российской Федерации с указанием сроков выполнения работ, ответственных

исполнителей, а также с учетом необходимости проведения общественного

обсуждения проекта кодекса;

–

продолжить работу в соответствии с ранее данными поручениями в части усиления

контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке, а

также перехода к электронной маркировке древесины.

Срок

– до 20 мая 2019 года.

Минфину России представить

предложения по вопросу о целесообразности освобождения от налога на добавленную

стоимость услуг по реализации драгоценных металлов физическим лицам без

соблюдения условия их хранения в сертифицированных хранилищах.

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Минсельхозу

России,

Минэкономразвития России, Роспатенту, Минобрнауки России представить в

Правительство Российской Федерации предложения по развитию отечественной

селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, обратив особое внимание

на снижение зависимости от импортного семенного материала, а также на

совершенствование механизма защиты интеллектуальной собственности в сфере

селекции и семеноводства.

Срок

– до 16 мая 2019 года.

Минфину России, Минкультуры

России подготовить предложения об оказании поддержки за счет средств

федерального бюджета мероприятий международного гуманитарного Ливадийского

форума, проводимых в рамках фестиваля «Великое русское слово».

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Минэкономразвития

России,

Минюсту России проработать предложения по разработке типового соглашения об

утверждении границ между субъектами Российской Федерации.

Срок

– до 1 апреля 2019 г.

Минприроды

России,

Минюсту России, ФСИН России совместно с субъектами Российской Федерации

проработать вопрос о целесообразности включения объектов по переработке

отходов, находящихся в учреждениях ФСИН России, в территориальные схемы в

области обращения с отходами.

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Минюсту России, МВД России,

Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на

использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и внести соответствующие предложения с

учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных

источниках финансирования.

Срок

– до 1 апреля 2019 года.

Fonte/Source: http://government.ru/orders/selection/401/35810/