(AGENPARL) – Moscow, gio 06 febbraio 2020

(20:11)

Останки бойца Рабоче-крестьянской Красной армии, погибшего в ходе Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики отряда «Бумеранг-ДОСААФ» местного отделения оборонного общества в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

Помощь в поиске павшего бойца оказал местный житель Владимир Огнев. Он обнаружил торчащий из земли армейский котелок и наручные часы. О своей находке Огнев рассказал поисковикам, после чего они выехали на разведку. В итоге у проселочной дороги на глубине не более 15 см участники поискового отряда обнаружили «верховые» останки бойца.

Поисковики установили, что красноармеец погиб в результате попадания в него осколков шрапнельного снаряда. Левая сторона грудной клетки и часть черепа были разорваны. На месте залегания скелета были извлечены стальные осколки и шрапнельные поражающие элементы.

При бойце были обнаружены следующие предметы: алюминиевый котелок РККА образца 1936 года, весь посеченный от попадания шрапнели, эмалированная кружка РККА, перочинный ножик, футляр из набора для ухода за винтовкой Мосина, на груди были обнаружены пряжки от дополнительного патронташа (бандольеры) с обоймами к винтовке Мосина, пуговицы от гимнастерки образца 1935 года, наручные часы и монета номиналом 2 копейки.

Обувь с бойца была снята. В районе голени была обнаружена ложка завода «Красный Выборжец» (видимо боец был в обмотках). На ложке читаются инициалы СПН. Солдатского медальона и других именных предметов, которые могли бы помочь в идентификации личности красноармейца, при нем не оказалось.

Предположительно, боец мог проходить службу в 222-й стрелковой дивизии 33-й Армии или 32-й стрелковой дивизии 5-й Армии и погибнуть в период с конца октября 1941 года по начало января 1942 года.

Останки красноармейца будут перезахоронены с воинскими и духовными почестями 22 июня 2020 года на мемориале воинской славы в поселке Таширово Наро-Фоминского городского округа Московской области.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12274562@egNews