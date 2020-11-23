Пожарно – тактическое военное учение состоялось в Хабаровске

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 23 novembre 2020
23.11.2020 (06:10)
Пожарно-тактическое военное учение по локализации и ликвидации возгорания на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) состоялись в Хабаровске на территории одной из воинских частей объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
В мероприятии приняли участие силы штатных пожарных расчётов и пожарных команд Хабаровского гарнизона, входящих в состав сводного отряда ликвидации чрезвычайных ситуаций.
С получением сигнала о условном возгорании на складе ГСМ был проведен сбор и выезд пожарных подразделений в район чрезвычайного происшествия.
По прибытию на место очага возгорания была оперативно проведена разведка пожара, вида воспламенившегося горючего, площади возгорания и существования угрозы жизни военнослужащих и гражданского персонала воинской части.
Очаг возгорания был ликвидирован с использованием «пенной атаки».
По результатам учения расчёты и команды пожарных машин выполнили все поставленные задачи, в соответствии с установленными нормативами, на оценку «отлично».
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326116@egNews