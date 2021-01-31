Под Самарой прошел турнир по гиревому спорту среди военнослужащих

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (11:15)

В Самарской области состоялся турнир по гиревому спорту среди военнослужащих Рощинского гарнизона Центрального военного округа.

В соревновании приняли участие более 100 военнослужащих. Участники состязались в 7 весовых категориях. Призы разыгрывались в таких дисциплинах как: толчок двух гирь от груди, рывок гири одной рукой и толчок двух гирь по длинному циклу.

Победители и призеры получили грамоты и ценные подарки, а также возможность принять участие в чемпионате 2-й общевойсковой армии по гиревому спорту.

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