Под Самарой в мотострелковом соединении проведена тренировка групп антитеррора

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (11:15)

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, проведена тренировка групп антитерорра.

В ходе мероприятия группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану объектов.

Далее было отработано уничтожение условного противника с применением стрелкового оружия и военной техники. При выполнении задач использовались имитационные средства.

При проведении тренировки особое внимание было уделено организации взаимодействия между группами и оказанию медицинской помощи условно пострадавшим.