Под Самарой в мотострелковом соединении проведена тренировка групп антитеррора

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020
17.05.2020 (11:15)
В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, проведена тренировка групп антитерорра.
В ходе мероприятия группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану объектов.
Далее было отработано уничтожение условного противника с применением стрелкового оружия и военной техники. При выполнении задач использовались имитационные средства.
При проведении тренировки особое внимание было уделено организации взаимодействия между группами и оказанию медицинской помощи условно пострадавшим.
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292760@egNews