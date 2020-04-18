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Home » Под Оренбургом в артиллерийском соединении ЦВО прошли соревнования по шахматам и шашкам

Под Оренбургом в артиллерийском соединении ЦВО прошли соревнования по шахматам и шашкам

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 aprile 2020

18.04.2020 (19:44)

В артиллерийском соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Оренбургской области, прошли соревнования среди военнослужащих различный подразделений по шахматам и быстрым шашкам.

Турнир начался с небольшого вводного курса, напомнившего солдатам, сержантам и офицерам историю развития, правила игр и возможную стратегию их проведения. В ходе игр военнослужащие анализировали действия противника, обобщали разбросанную по доске информацию, учились планировать ходы и тщательно продумывать свою стратегию.

По итогам соревнований первое место заняла сборная команды реактивного подразделения, второе – самоходно-артиллерийского подразделения, замкнула тройку лидеров команда из управления соединения.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287471@egNews

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