Подразделения 58 общевойсковой армии ЮВО приступили к подготовке обороны в горах Северной Осетии в рамках проверки боевой готовности

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

19.07.2020 (17:00)

Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности приступили к подготовке маневренной обороны на полигоне «Тарский» в Северной Осетии.

Мотострелки были подняты по тревоге и скрытно выдвинулись в указанный район и приступили к подготовке системы оборонительных рубежей и позиций, отработке вопросов ведения маневренной обороны в горах.

В ходе активной фазы учения батальон будет отражать наступление условного противника во взаимодействии с артиллерийскими, огнеметными подразделениями и средствами ПВО при поддержке штурмовой и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Всего в проверке боевой готовности соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО принимают участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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