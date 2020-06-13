sabato, Giugno 13, 2020
Breaking News

LE 94 PRIMAVERE DI SUA MAESTà ELISABETTA II

STATI GENERALI, VON DER LEYEN: RIFORME AMBIZIOSE PER SOSTENERE RIPRESA DOPO CRISI…

CORONAVIRUS, SPERANZA: PRIME DOSI VACCINO IN AUTUNNO, ITALIA PROTAGONISTA TRA I FIRMATARI…

USA, EMENDATA LEGGE SU NON DISCRIMINAZIONE NELL’ASSISTENZA SANITARIA

MOSCHEA A PISA, SALVINI: SAPREMO MANTENERE L’IMPEGNO DI NON FARLA

GIORNATA ONU CONTRO LE DISCRIMINAZIONI PER L’ALBINISMO: VIGILARE SEMPRE

STATI GENERALI, LAGARDE: BCE CI SARA’, NON SPRECARE CRISI

COVID-19, FISICHELLA: LE CURE ARRIVINO A TUTTI, ANCHE AI PIù POVERI

STATI GENERALI, CONTE: GRAZIE A MICHEL PER OMAGGIO A ITALIA E ITALIANI

COVID-19, L’EUROPA RIAPRE LE FRONTIERE: RISCHI ED OPPORTUNITà

Agenparl

Подразделения связи Уссурийского отдельного гвардейского соединении ВДВ приняли участие в комплексной радиотренировке

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (16:23)

В ходе отработки учебных, задач личный состав роты управления выполнил нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а также обеспечил прохождение всех видов информации с вышестоящим командованием с требуемым качеством, без срывов.

При отработке задач по обеспечению связи были использованы станции спутниковой связи мобильного комплекта закрытой видеоконференцсвязи, командно-штабные машины как на автомобильной базе, так и установленные на базе боевой машины десанта (БМД-1КШ), а также радиорелейные станции различных модификаций.

Все задачи, поставленные перед десантниками-связистами из Приморья выполнены в полном объеме, с высоким качеством. По итогам мероприятия действия подразделений связи высоко оценены командованием соединения.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297132@egNews

Post collegati

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО пройдут слаживание по модулю «одиночная подготовка»

Redazione

Подразделения связи Уссурийского отдельного гвардейского соединении ВДВ приняли участие в комплексной радиотренировке

Redazione

Российские военнослужащие в Приднестровье совершенствуют иностранный язык

Redazione

В честь Дня России артисты ансамбля 2-й армии «Волжские казаки» дали концерт для военнослужащих Самарского гарнизона

Redazione

Лейтенант танковой дивизии на Урале получил медаль за спасение ребенка из горящей машины

Redazione

Пожарные расчеты общевойсковой армии ЗВО провели тренировку в ликвидации природных очагов возгорания

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More