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Agenparl

Подразделения связи танковой и общевойсковой армии ЗВО получили новые полевые командные пункты

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 23 maggio 2020

23.05.2020 (18:23)

Двадцать комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 поступили в подразделения связи танковой и общевойсковой армии Западного военного округа.

Оснащение новыми комплексами позволяет в два раза сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, а также в короткие сроки сменить место дислокации, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

АПЕ-5 также оснащены системами ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации и электрогенераторами, которые обеспечивают автономную работу.

Кроме того, во втором полугодии военные связисты Западного венного округа получат около 30 командно-штабных машин Р-149АКШ-1, более 20 мобильных цифровых радиорелейных станции Р-419Л1, а также 6 радиостанции средней мощности Р-166.

Новая техника позволяет в кратчайшие сроки разворачивать интегрированные сети, обеспечивая командиров тактического и оперативного звена всеми видами связи.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293859@egNews

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