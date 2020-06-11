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Agenparl

Подразделения ракетного соединения РВСН начали подготовку к военному параду в Йошкар-Оле

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 11 giugno 2020

11.06.2020 (18:30)

Военнослужащие ракетного соединения РВСН приступили к тренировкам торжественного шествия, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе Йошкар-Ола.

В тренировках принимают участие более 1000 военнослужащих соединения, среди которых свыше 50 военнослужащих-женщин, кроме того, в генеральной репетиции будет задействовано более 50 единиц военной и специальной техники. Впервые в прохождении войск торжественным маршем примут участие военнослужащие со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, восстановленный образец танка Т-55 и 76-мм дивизионные пушки образца 1942 года ЗИС-3.

Жители и гости города смогут увидеть машины обеспечения боевого дежурства, машину инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры и другую колёсную технику.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296937@egNews

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