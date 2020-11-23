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Agenparl

Подразделения Международного противоминного центра Минобороны России примут участие в разминировании местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 23 novembre 2020
23.11.2020 (05:00)

Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

На аэродромы города Ереван доставлено более 100 военнослужащих центра, 13 единиц военной и специальной техники, включая многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортеры и бронеавтомобили.

Личный состав и техника в составе воинских колонн совершат марш по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов в районах Нагорного Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта, с применением расчетов минно-розыскной службы и робототехнических комплексов.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России войдут в состав разворачиваемого Минобороны России Центра управления миротворческой деятельностью.

Отряды разминирования Международного противоминного центра Минобороны России, комплектуемые исключительно военнослужащими по контракту, способны выполнять задачи по разминированию местности в различных физико-географических условиях как вручную, так и с применением расчетов минно-розыскной службы, робототехнических средств.

Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации (н.п.Нахабино, Московская область) сформирован 1 августа 2014 года в соответствии с решением Министра обороны России. Центр осуществляет подготовку специалистов по разминированию в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности Организации Объединенных Наций IMAS.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326109@egNews

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