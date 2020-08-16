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Agenparl

Подразделения военной полиции ЗВО проведут тактико-специальные учения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (16:40)

В период с 18 по 21 августа 2020 г. на территории Лужского и Мулинского территориальных гарнизонов будут проходить специальные учения органов и подразделений военной полиции Западного военного округа «Страж-2020».

Начальник регионального управления военной полиции (по Западному военному округу) полковник Александр Безклубов сообщил, что в ходе учений на полигонах «Гороховецкий» и «Лужский» военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции будут отрабатывать применение сил и средств военной полиции для охраны пунктов управления и руководящего состава, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Всего планируется задействовать порядка 230 военнослужащих и 40 единиц военной и специальной техники.

На вооружении военной полиции имеются средства противоударной защиты, дубинки, наручники, электрошокеры и травматические пистолеты.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307518@egNews

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