Подразделения армейского корпуса ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после проведения учения на полигоне Опук

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020

30.08.2020 (14:15)

Подразделений отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) совершили марши с полигона в пункты постоянной дислокации после завершения двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ).

Сейчас боевые машины проходят плановое техническое обслуживание и проверку всех систем и механизмов.

ДБрТУ прошло на межвидовом полигоне «Опук» в Крыму в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» в соответствии с планом деятельности сил (войск) ЧФ на 2020 учебный год.

В ходе практических действий была проведена высадка морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания выгодного рубежа, а также противодесантная оборона побережья, с целью отбросить обороняющимися подразделениям наступающего противника и удержать плацдарм.

В учении было задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, большие десантные корабли и вертолёты морской авиации Черноморского флота.

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