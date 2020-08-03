Подразделение БЛА ВВО в Бурятии отправилось на поиски пропавшего самолета АН-2

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 03 agosto 2020
03.08.2020 (07:46)
Решением командования Восточного военного округа, расчет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) воинской части ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, отправился для поиска пропавшего самолета АН-2. Мониторинг планируется осуществить в районе села Бельск Иркутской области.
По прибытию в назначенный район, расчет организует круглосуточное дежурство для более эффективного поиска пропавшего самолета.
Расчет будет постоянно вести корректировку маршрута, а площадь обследования территории с помощью БЛА «Орлан-10» будет увеличиваться. Мониторинг будет проводиться не менее 10 часов в день.
Многофункциональные БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет вести поиски в ночное время. Он способен вести мониторинг в труднодоступных местах, Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 км.
Обеспечено взаимодействие с региональным координационным центром и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305114@egNews