(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mar 26 maggio 2020

«Поддержку получили менее 50 % предпринимателей»: экономист ПНИПУ рассказала о современном состоянии малого и среднего бизнеса

26 мая отмечается День российского предпринимательства. В этом году многие из представителей малого и среднего бизнеса пострадали от мероприятий по борьбе с распространением коронавируса. Экономист Пермского Политеха Юлия Стародумова проанализировала современную ситуацию с поддержкой предпринимателей и рассказала, как изменится потребление россиян в ближайшее время.

— Несмотря на обилие пакетов помощи федерального, регионального, муниципального уровней, поддержку получили менее 50 % всех субъектов малого и среднего предпринимательства. А пострадали, в той или иной степени, почти все, за исключением сферы интернет-торговли, торговли продуктами питания и компаний по доставке, — рассказывает старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

Даже те предприниматели, которые попали в программы поддержки различных уровней, обращают внимание на препоны при подаче документов, на сложности и на несоразмерность помощи их ущербу. По мнению экономиста, кризис только назревает и прописанные в программах поддержки всех уровней меры достаточно краткосрочны и несистемны в этой ситуации.

— Проблема в смене парадигмы потребления: мы никогда не вернемся к прежней модели потребления. Сейчас полностью отсутствует спрос в таких сферах, как гостиничный, ресторанный, туристический бизнес, индустрия развлечений, спорта, образования. «Умирает» сфера услуг, которая формировала структуру потребления последние годы: любимые кофейни, фитнес, детские развлекательные центры. Именно они создавали комфорт и удобную жизнь. После отмены самоизоляции немногие отправятся в места скопления людей. Нас может ждать серьезное изменение ценностей, вызванное страхами перед пандемией, — поясняет эксперт.

Этот кризис более системен и глубок, чем предыдущие, так как сейчас люди находятся в ситуации неопределенности, считает Юлия Стародумова. Поэтому меры поддержки должны быть соответствующими: например, льготные кредиты на зарплаты не на полгода, а на 3-5 лет. По мнению экономиста, период восстановления из-за масштабов кризиса может занять значительно больший срок, чем полгода или даже год.

Эксперт считает важным ввести мораторий на налоги и проверки сроком на 4-5 лет и тщательно проработать получателей поддержки: например, поддерживать не только представителей розничной торговли, но и оптовиков. Нужно также стимулировать спрос, потому что его падение при сокращении инвестиций может стать ключевым фактором проблем. В Пермском крае оперативно приняли решение о выплате пособий различным категориям граждан, в основном тем, кто находится в социально опасном положении: семьям с детьми и малообеспеченным. Но они не могут быть драйверами спроса, считает экономист, а те, кто формировал потребление, снизят его из-за выпадающих доходов сырьевых и промышленных предприятий. Рассчитывать на Фонд благосостояния не стоит: он будет компенсировать выпадающие доходы от добычи нефти. Если сбудутся прогнозы по росту безработицы до 8 %, важно предусмотреть, чтобы потерявшие работу граждане не стали источником социальной напряженности, подчеркивает Юлия Стародумова.

— На мой взгляд, в пакетах мер поддержки не хватает целевых показателей. Сейчас там декларируются только отрасли и суммы. Важно отразить, чего мы хотим добиться: например, сохранения 99 % субъектов малого и среднего предпринимательства или числа занятых в малом и среднем бизнесе на уровне января 2020 года. В мерах поддержки недостаточно прозрачности, не всегда ясны требования к документам, непонятно, на ком лежит бремя доказательства того, что бизнес действительно пострадал, — говорит экономист.