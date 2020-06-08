lunedì, Giugno 8, 2020
Breaking News

IMMIGRAZIONE, SALVINI: ALLARME INVASIONE, ACCORDI FLOP, OMBRE SULLA SANATORIA E PORTI APERTI.…

STANDARD GRADE PETROL PRODUCTION FALLS %29

COVID-19: EU SUPPORT FOR KENYANS INCREASES

SECOND 5G SPECTRUM AUCTION BEGINS IN FINLAND

BUSINESS SECRETARY LAUNCHES WORKING GROUPS TO HELP UNLEASH BRITAIN’S GROWTH POTENTIAL

THAILANDIA, L’IMPEGNO DEI MISSIONARI NONOSTANTE LA PANDEMIA

MONTECASSINO, TORNANO I PELLEGRINI IN UN CLIMA DI GIOIA

SENATO DELLA REPUBBLICA – DOCUMENTO XII-QUINQUIES N. 23 – XVIII LEGISLATURA –…

INDEPENDENT REVIEW BACKS INTRODUCTION OF HIGHLY PROTECTED MARINE AREAS

CORONAVIRUS, TOKYO CHIEDE AI DIPENDENTI DEI NIGHT CLUB DI SOTTOPORSI REGOLARMENTE AL…

Agenparl

Подведены итоги первого конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил РФ»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 giugno 2020

08.06.2020 (09:50)

Подведены итоги первого конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации», проведенного 28 мая в режиме видеоконференции в зале управления имени генералиссимуса А.В. Суворова Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Конкурсанты состязались в трех видах испытаний: в теоретической части (решение 50 контрольных вопросов в виде тестов), практической части (решение проблемно-ситуационной задачи правового характера), а также изложении кандидатами своей точки зрения по единой теме правовой направленности.

Экспертная комиссия Министерства обороны Российской Федерации по проведению второго этапа конкурса под председательством директора Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации Олега Безбабнова из 22 конкурсантов определила победителя и лауреатов конкурса:

Победителем конкурса – лучшим специалистом юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 2020 года признан Артем Горшков, заместитель начальника отдела федерального государственного казенного учреждения «Западное региональное управление правового обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации.

Второе место занял Максим Бровин, начальник отдела федерального государственного казенного учреждения «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации.

Третье место разделили два лауреата: Мария Беляркина, начальник юридического отделения федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Республики Мордовия», и Светлана Лучинович, главный юрисконсульт войсковой части 53035.

В целом участники конкурса показали высокий уровень подготовки
и знаний в области военного права.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296368@egNews

Post collegati

Подведены итоги первого конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил РФ»

Redazione

Более 20 плановых мероприятий проведено сотрудниками Тульского ВАИ в рамках месячника «Безопасности дорожного движения»

Redazione

Корабельные расчёты ПВО Черноморского флота провели тренировку по противовоздушной обороне

Redazione

Около 900 военнослужащих примут участие в торжественном прохождении войск в честь 75-летия Победы в Петропавловске-Камчатском

Redazione

Более 900 военнослужащих армейского корпуса на Сахалине примет участие в параде к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Redazione

Расчеты РХБЗ ВВО завершили работы по дезинфекции г.Свободный обработав более 500 тысяч квадратных метров территории социальный объектов

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More