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Agenparl

Подведены итоги научных конкурсов среди вузов Минобороны Российской Федерации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

01.11.2020 (13:10)

На заседании Ученого совета Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге грамотой министра обороны Российской Федерации была награждена лейтенант медицинской службы Маргарита Чайкина. Научная работа слушателя ординатуры Маргариты Чайкиной была признана лучшей с точки зрения практической значимости для военной медицины в научном конкурсе Минобороны «Военная медицина», организатором которого традиционно является Военно-медицинская академия.

Справочно: В 2019-2020 учебном году Конкурсной комиссией было рассмотрено 19 научных работ, направленных 7 военными образовательными организациями высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322340@egNews

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