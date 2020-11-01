Подведены итоги научных конкурсов среди вузов Минобороны Российской Федерации

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

01.11.2020 (13:10)

На заседании Ученого совета Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге грамотой министра обороны Российской Федерации была награждена лейтенант медицинской службы Маргарита Чайкина. Научная работа слушателя ординатуры Маргариты Чайкиной была признана лучшей с точки зрения практической значимости для военной медицины в научном конкурсе Минобороны «Военная медицина», организатором которого традиционно является Военно-медицинская академия.

Справочно: В 2019-2020 учебном году Конкурсной комиссией было рассмотрено 19 научных работ, направленных 7 военными образовательными организациями высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.