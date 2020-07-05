Подведены итоги второго этапа Всеармейского конкурса «Морской десант»

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 05 luglio 2020

05.07.2020 (20:40)

На полигоне Балтийского флота «Хмелевка» завершился второй этап всеармейского конкурса профессионального мастерства «Морской десант-2020» – «Тропа выживания».

По итогам проведенного состязания на первом месте команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, на втором – команда курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, третье место заняли морские пехотинцы Черноморского флота, четвертое место у военнослужащих Каспийской флотилии, пятое и шестое места у морских пехотинцев Тихоокеанского и Балтийского флотов, седьмое место заняли морские пехотинцы Северного флота.

Второй этап конкурса «Тропа выживания» проводился для определения рейтинга среди взводов морской пехоты команд-участников конкурса. По условиям состязания, военнослужащие в составе взвода морской пехоты в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах преодолевали трассу протяженностью около 2 километров, оборудованную более чем 10 препятствиями по всей протяженности маршрута.

Особенностью прохождения трассы было наличие огневого рубежа, где участники выполнили стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, команды на самом последнем отрезке трассы выполняли нормативы по военно-медицинской подготовке – осуществляли транспортировку раненого на носилках до финиша.

В понедельник, 6 июля, состоится третий этап конкурса – «Эстафета». Именно после этого состязания будет определена лучшая команда – победитель всеармейского конкурса.

По условиям состязания на третий этап привлекаются команды в полном составе. Участникам предстоит на бронетранспортёрах БТР-82А преодолеть трассу с различными препятствиями длиной порядка 4 километров, выполнить огневые нормативы из вооружения боевых машин, а также выйти на плав в Балтийское море.

Всеармейский конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне «Хмелевка» Балтийского флота с 3 по 06 июля. В нём принимают участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Вход для зрителей на всеармейский конкурс – свободный.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300408@egNews