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Повышение эффективности подготовки научных кадров станет предметом обсуждения в ходе Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (10:00)

В рамках мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол, посвященный актуальным вопросам написания диссертаций, развития методологии проведения научных исследований, совершенствования деятельности научных школ, а также системы подготовки научно-педагогических кадров.

В дискуссии примут участие специалисты Главного командования Военно-Морского Флота, ведущие ученые научно-исследовательских институтов, специалисты исследовательских университетов и вузов Министерства образования и науки Российской Федерации, а также представители конструкторских бюро и научно-производственных предприятий.

Ожидается, что по итогам мероприятия участники сформулируют предложения по интеграции образовательных и научно-исследовательских организаций в целях эффективного развития научных школ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы форума «АРМИЯ-2020» будут организованы в период с 23 по 29 августа 2020 г. на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300264@egNews

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