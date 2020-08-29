Площадки МВТФ ЮВО «Армия-2020» посетили более 200 тыс. зрителей

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (16:10)

В текущем году побит рекорд посещаемости Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» Южного военного округа (ЮВО).

За три дня на 16-ти площадках проведения МВТФ в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов и в российской военной базе в Армении побывало более 200 тыс. зрителей. В прошлом году мероприятия форума «Армия-2019» увидели 120 тыс. граждан.

Наибольшее количество зрителей организаторы форума «Армия-2020» ЮВО смогли собрать на мемориальном комплексе «Самбекские высоты». За три дня шесть раз был проведен динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники, оперативно-тактической и армейской авиации. При каждом показе трибуны и все свободные места вокруг площадки демонстрации боевых возможностей вооружения и техники были заполнены зрителями. Посетители форума для просмотра динамического показа также взбирались на броню выставочных образцов боевой техники. В результате только в третий день проведения форума на Самбеке под Таганрогом парк «Патриот» Ростовской области посетили более 30 тыс. человек.

В рамках МВТФ «Армия-2020» ЮВО конгрессно-выставочные мероприятия проводились на Ставрополье, в Волгоградской и Ростовской областях, республиках Северного Кавказа, Крыму и филиале парка «Патриот» российской военной базы в Армении.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» завершится одновременно на всей территории ЮВО 29 августа с.г.