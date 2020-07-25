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Agenparl

Пилотажная группа «Стрижи» продемонстрирует обновленную летную программу в ходе авиашоу в Казани

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 25 luglio 2020

25.07.2020 (13:23)

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29 примут участие в авиационном празднике в Казани «Я выбираю небо» и будет закрывать летную программу мероприятия.

В дебютной части воздушного показа будет продемонстрирован  одиночный пилотаж на форсажном режиме работы авиационных двигателей.

После этого экипажи авиагруппы «Стрижи» в составе 6 экипажей выполнят наиболее зрелищные фигуры, такие как групповые «петли Нестерова» и «бочки», синхронные «бочки», виражи и полупетли. Помимо этого летчики ВКС выполнят  многочисленные перестроения группой в «ромб», «пирамиду», «конверт», «звезду» и другие полетные порядки.

Завершится воздушная программа выполнением парного и встречного пилотажа, а также демонстрацией фигур «колокол», «зеркало», «роспуск».

Летная программа пройдет над акваторией реки Казанка на высотах от 100 до 2000 метров. Диапазон скоростей от 400 до 700 км/ч. При этом минимальный интервал и дистанция между самолетами в плотных строевых порядках составляли 1 и 3 метра соответственно.

Участие пилотажной группы «Стрижи» спланировано с 17:00 на месте проведения авиационного праздника «Я выбираю небо».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303875@egNews

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