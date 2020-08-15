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Home » Пилотажная группа «Стрижи» представит на Форуме «Армия-2020» уникальную летную программу

Пилотажная группа «Стрижи» представит на Форуме «Армия-2020» уникальную летную программу

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 15 agosto 2020

15.08.2020 (15:03)

Впервые  в современной истории экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей.

Летчики Воздушно-космических сил выполнят «проход», «развороты», «виражи» и «горки» в построении «ромб из девяти самолетов».

Новая программа «Стрижей» также включит в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе восьми экипажей, шестеркой с различными перестроениями в воздухе, а также парный, встречный и одиночный пилотаж.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 г.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307400@egNews

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