Пермский НОЦ войдет в региональную систему промышленной кооперации

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mer 27 gennaio 2021

Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ) станет основным разработчиком технологий для участников региональной промышленной кооперации. Такое решение было принято на заседании Управляющего совета НОЦ.

Сейчас единым окном для предприятий, заинтересованных в решении инженерных и технологических задач, выступает Региональный центр инжиниринга центр (РЦИ). На Пермский НОЦ возлагается подбор научных и технологических компаний и организация их работы для решения бизнес-задач. Приоритетными исполнителями станут участники НОЦ, однако в отсутствие тех или иных компетенций в регионе, научно-образовательный центр сможет привлекать партнеров из других регионов или зарубежья.

За 2020 год в регионе кратно — с 4 до 12 — увеличилось количество «Дорожных карт» с федеральными холдингами, которые активно формулируют запросы как на уже существующие разработки, так и на решение перспективных технологических задач.

Кроме того, как отметил зампред Правительства — министр промышленности Пермского края и председатель Управляющего совета НОЦ Алексей Чибисов, по итогам 2020 года в число индустриальных партнеров Пермского НОЦ входит более 20 компаний.

— Индустриальные партнеры заинтересованы в реализации совместных проектов по разработке и внедрению в производство передовых технологий, и наша задача — максимально вовлекать их во взаимодействие с научно-образовательными институтами,— подчеркнул Алексей Чибисов.

По итогам 2020 года участники НОЦ — ПГНИУ, ПНИПУ и ПФИЦ УрО РАН — на 40% увеличили объем работ, завершившихся созданием опытного образца и испытаниями – до 1,4 млрд руб. Предприятиям были переданы 25 единиц технологий и продукции, то есть в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

— Научно-образовательные центры мирового уровня создавались, чтобы обеспечить интеграцию научных и инновационных ресурсов и сфокусировать их на решении реальных задач бизнеса. Направления НОЦ охватывают значительную часть отраслей региональной экономики, поэтому включение НОЦ в систему региональной промышленной кооперации — органичный и логичный шаг, — отметил директор НОЦ, доцент кафедры нефтегазовых технологий Пермского Политеха Павел Илюшин.