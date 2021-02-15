Пермские ученые разрабатывают универсальный экспресс-анализатор коронавирусов

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 15 febbraio 2021

Исследователи из Пермского Политеха разработали проект устройства для экспресс-анализа инфицирования коронавирусами. Прибор, который можно будет использовать в домашних условиях, за 5 минут сможет определить наличие антигенов коронавирусов человека и животных. По словам ученых, аппарат позволит ускорить выявление зараженных COVID-19 людей и снизить нагрузку на медицинских работников. У разработки пока нет аналогов в России и в мире

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2021/02/15/11210/