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Agenparl

Передовой опыт боевого применения авиации изучают молодые лётчики армии ВВС и ПВО ВВО

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 16 novembre 2020

16.11.2020 (07:48)

В авиационных соединениях и воинских частях, дислоцированных в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, молодые лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа изучают опыт боевого применения авиации.

Молодые лётчики авиачастей ВВО анализируют возможности авиационной техники при отработке фигур высшего пилотажа, а также перенимают опыт у лётчиков-наставников.

Эффективно проведенные теоретические и практические занятия повышают практические навыки при совершении полётов молодыми экипажами.

Проведение таких мероприятий даёт возможность быстрого освоения методики пилотирования и значительно сокращает время обучения лётному мастерству.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324839@egNews

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