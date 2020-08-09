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Home » Первые иностранные команды прибыли в Псков для участия в конкурсе «Десантный взвод-2020»

Первые иностранные команды прибыли в Псков для участия в конкурсе «Десантный взвод-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 09 agosto 2020

09.08.2020 (12:21)

В Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, где с 23 августа по 1 сентября пройдет международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимый в рамках Армейских международных игр-2020, прибыли первые команды иностранных государств, представляющие Китай, Камбоджу, Мали, Таджикистан, Конго, Намибию и Гвинейскую Республику.

Все участники прибыли в Псков военным авиационным транспортом на аэродром Кресты. На летном поле аэродрома команды встретил заместитель командира соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин.

Силами отдельного  медицинского отряда (аэромобильного) соединения было организовано проведение противоэпидемических мероприятий, включающих в себя первичный медицинский осмотр и термометрию. Все участники команд были обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

По прибытии в часть команды по доброй традиции встретили с хлебом и солью, военный оркестр соединения исполнил гимны всех стран прибывших команд-участниц. Уже в понедельник они приступят к подготовке.

Всего в международном этапе конкурса «Десантный взвод-2020» примут участие более 250 военнослужащих из 15 стран.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306125@egNews

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