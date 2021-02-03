Первокурсники Пермского Политеха возвращаются к очному формату обучения

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), mer 03 febbraio 2021

C 15 февраля возобновится контактная аудиторная работа у студентов первых курсов бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Об этом говорится в соответствующем приказе. Такое решение принято в связи с тем, что в университете сохраняется положительная эпидемиологическая ситуация и низкий уровень заболеваемости.

— Неделю назад аудиторная работа возобновилась у выпускных курсов. Сейчас ребята усердно готовятся к предстоящим госэкзаменам и защите выпускных квалификационных работ. Через неделю в вуз вернутся и первокурсники, которые осенью из-за введения дистанционного режима так и не смогли пройти социальную адаптацию. Мы считаем этот этап крайне важным для любого первокурсника, поскольку таким образом закладываются основы их дальнейшей общественной и профессиональной деятельности. У остальных студентов пока сохранится дистанционный формат обучения, — рассказал проректор по учебной работе Пермского Политеха Николай Лобов.

Пермский Политех продолжит работу с соблюдением всех необходимых мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Студенты, сотрудники и гости университета должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную социальную дистанцию. В вузе установлены антисептические средства, а в помещениях проводят регулярную уборку и другие дезинфекционные мероприятия. Студенты, сотрудники и гости университета проходят «входной фильтр».

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2021/02/03/11182/