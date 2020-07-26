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Парашютисты поискового командного отряда ЦВО отмечают профессиональный праздник

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (19:10)

Парашютисты поискового командного отряда, который дислоцирован в Челябинской области, отмечают свой профессиональный праздник – День парашютиста.

Военнослужащие именно этого подразделения задействуются для обеспечения посадки спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых космических кораблей “Союз” в Казахстане. Парашютисты отряда 11 октября 2018 года первыми нашли спускаемый аппарат «Союза МС-10», который в результате аварий на ракете-носителе «Союз-ФГ» не смог выйти на орбиту, и вошли в контакт с астронавтами Алексеем Овчининым и Ником Хейгом. Спасательная операция была проведена оперативно и качественно, что позволило быстро найти астронавтов.

В результате семнадцать военнослужащих были представлены к наградам за проведение операции по поиску и спасению экипажа корабля “Союз МС-10”. Уже почти 20 лет военные парашютисты принимают участие в поисково-спасательных операциях при посадке и запуске спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей, эвакуировав свыше двухсот космонавтов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304040@egNews

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