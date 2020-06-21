Парад в Санкт-Петербурге завершится исполнением песни о Победе хором в 4500 военнослужащих ЗВО

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020

21.06.2020 (11:24)

В Санкт-Петербурге военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершится исполнением песни «Мы верили, мы знали – победим!» хором в составе 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.

Синхронизировать исполнение песни помогут дирижёры сводного оркестра Санкт-Петербургского территориального гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа полковника Сергея Вовка.

Всего в сводном оркестре более 400 военнослужащих от 17 оркестров соединений и воинских частей ЗВО, военных вузов и силовых ведомств, дислоцированных в гарнизоне. В ходе военного парада военные музыканты исполнят более 50 музыкальных произведений, сопровождая торжественный марш пешей и механизированной колонн, а также пролёт авиации.

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