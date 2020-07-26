Парадный строй кораблей прошёл на Кронштадтском рейде

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (16:30)

Сегодня в ходе Главного военно-морского парада более десяти боевых кораблей и подводная лодка приняли участие в прохождении парадным строем на Кронштадтском рейде.

В прохождении парадного строя были задействованы ракетный катер «Чувашия», малые ракетные катера «Пассат», «Ливень», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Королев», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и др. В статичном показе участвовали большой десантный корабль «Петр Моргунов», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел».

Также над парадным строем кораблей пролетело более 40 боевых самолетов и вертолётов морской авиации, в том числе самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

За прохождением смогли наблюдать жители и гости Кронштадта, ветераны, члены семей военнослужащих.

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