domenica, Luglio 26, 2020
Breaking News

CONFESSA IL RESPONSABILE DEL ROGO DELLA CATTEDRALE DI NANTES

SOMALIA: STATEMENT BY THE HIGH REPRESENTATIVE/VICE-PRESIDENT JOSEP BORRELL ON THE RECENT DEVELOPMENTS…

30TH ANNIVERSARY OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT

30TH ANNIVERSARY OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT

30TH ANNIVERSARY OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT

RAMONDA CONFERMATO ALLA GUIDA DELLA COMUNITà PAPA GIOVANNI XXIII

GLI USA SI CONCENTRANO SU AUMENTO PRODUZIONE INTERNA MINERALI RARI

FRANCESCO: DISARMATE L’AREA DEL DONBASS E RIDATE PACE ALLA GENTE

COVID, SALVINI: IL GOVERNO MINACCIA LO STATO DI EMERGENZA PER GLI ITALIANI…

IL PAPA: GIOVANI USATE LA FANTASIA DELL’AMORE VERSO I NONNI

Agenparl
Image default
Home » Парадный строй кораблей прошёл на Кронштадтском рейде

Парадный строй кораблей прошёл на Кронштадтском рейде

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 luglio 2020

26.07.2020 (16:30)

Сегодня в ходе Главного военно-морского парада более десяти боевых кораблей и подводная лодка приняли участие в прохождении парадным строем на Кронштадтском рейде.

В прохождении парадного строя были задействованы ракетный катер «Чувашия», малые ракетные катера «Пассат», «Ливень», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Королев», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и др. В статичном показе участвовали большой десантный корабль «Петр Моргунов», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел».

Также над парадным строем кораблей пролетело более 40 боевых самолетов и вертолётов морской авиации, в том числе самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

За прохождением смогли наблюдать жители и гости Кронштадта, ветераны, члены семей военнослужащих.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304025@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More