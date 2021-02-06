Памятную звезду заложили в Центральном академическом театре Российской Армии

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05.02.2021 (23:15)

Памятная звезда, посвященная народной артистке СССР Нине Сазоновой, заложена в фойе Театра Армии.

Торжественное мероприятие по закладке звезды памяти актрисы началось с приветственного слова директора Центрального академического театра Российской Армии Ивана Чурсина, который рассказал о детстве актрисы и начале творческого пути.

Своими воспоминаниями о Нине Афанасьевне Сазоновой, посвятившей всю жизнь Театру Армии, поделились коллеги по сцене: народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РСФСР Алина Покровская и народная артистка России Ольга Богданова.

Заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда спела песню «Стою на полустаночке» из фильма «День за днем», которая известна зрителям в исполнении Нины Сазоновой.

Сама памятная звезда, которую теперь можно увидеть в фойе Театра Армии, была представлена собравшимся гостям народной артисткой РСФСР Алиной Покровской и народной артисткой России Ольгой Богдановой.

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