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Agenparl

Очередной городок на 60 человек возведен специалистами МТО в Нагорном Карабахе

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 01 febbraio 2021
01.02.2021 (05:00)

В целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возведен очередной блочно-модульный городок на 60 мест в населенном пункте Хачмач.

Это уже четвертый подобный городок, возведенный для военнослужащих миротворческого контингента. Возведение блочно-модульных городков позволяет  создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов,  полевых складов.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение). Места проживания укомплектованы мебелью (кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевые кабины), а также бытовой техникой (электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, кондиционеры, бойлеры).

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Блочно-модульные городки изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, соответствуют всем установленным нормам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341682@egNews

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